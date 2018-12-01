У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна

Во время маневрирования в районе Керченского пролива произошло столкновение двух иностранных судов - Lady Maria (Того) и Azov Concord (Мальта).

По информации портала Fleetmon, 30 ноября в 02:26 московского времени грузовой корабль Lady Maria при маневрировании зацепил винтом правую якорную цепь грузового судна Azov Concord. Оба корабля шли из румынского порта Констанца в порты России и Украины в Азовского море и оба на южной якорной стоянке в Черном море ждали транзитного прохода через Керченский пролив. Lady Maria сообщила о поврежденном гребном винте. А у Azov Concord оторвалась цепь с якорем.

Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, в результате инцидента никто не пострадал и серьезных повреждений суда не получили. Загрязнения акватории Черного моря также не наблюдается.