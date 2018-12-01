В Госдуме прокомментировали предложение Киева не пускать россиянок

Инициативу депутатов Верховной рады Украины о запрете на въезд в страну российских женщин депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик считает неадекватной. По его словам, у украинских нардепов окончательно отказали тормоза.

- Такие заявления не способствуют урегулированию сложившейся ситуации и установлению нормальных отношений между странами, - заявил он РИА Новости, добавив, что подобные заявления полностью совпадают с советами, которые дает Украине ЕС.

Однако, по мнению Дмитрия Белика, нардепам Украины стоит задуматься над тем, какими окажутся ответные меры. Так уже было с реакцией России на санкционные провокации Киева: в ноябре РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинцев и 68 юрлиц.

- Мы долго терпели, но в итоге ответили, - говорит он. - Могут ли теперь киевские политики поручиться, что Россия не даст ответ, не менее болезненный и жесткий, ударив не по обычным гражданам, как сделали они, а по политикам действующего украинского режима?!

Напомним, в пятницу президент Украины Порошенко сообщил о введении запрета на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После чего первый замглавы фракции ВР Украины Андрей Тетерук предложил запретить въезд и российским женщинам.