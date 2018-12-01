Российские военные успешно запустили ракету системы ПРО

Боевые расчеты войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно запустили модернизированную противоракету. Об этом в субботу сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Запустили ракету системы противоракетной обороны в Казахстане на полигоне Сары-Шаган. Как прокомментировал командир соединения ВКС РФ полковник Сергей Грабчук, новая противоракетная система успешно прошла серию испытаний. Она продемонстрировала все технические характеристики. Намеченную цель поразила вплоть до заданной точности.

Задача системы противоракетной обороны, которая стоит на вооружении в ВКС России, - защита воздушного и космического пространства от возможного нападения противника.