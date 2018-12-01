Участники саммита G20 начали заседание по климату

Лидеры "двадцатки", включая и президента РФ Владимира Путина, продолжили свою работу на очередном пленарном заседании, передает ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

По его словам, главной темой заседания объявлено "Устойчивое развитие и климат". В частности, лидеры G20 обсудят проблему глобального изменения климата, перспективы реализации Парижского соглашения в этой сфере, а также возможность "содействия Африке, развитие государственных и частных партнерств в интересах индустриализации и повышения инфраструктурной взаимосвязанности континента".