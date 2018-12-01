Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис

Американский художник - в самом широком смысле этого слова - Роберт Моррис, скульптор, писатель, один из важнейших теоретиков минимализма, искусства перформанса, лэнд-арта, процесс арта и инсталляции, умер 28 ноября в Кингтоне на 88-м году жизни.

Bob Morris #RobertMorris (1931-2018) in the Untitled, Box for Standing, 1961 pic.twitter.com/M5nEhHKGtS — le beau vice (@lebeauvice) 30 ноября 2018 г.

Как сообщает The Guardian, причиной смерти артиста стала пневмония.

Моррис родился в 1931-м в Канзас-Сити, Миссури. Учился в Университете Канзаса, Художественном институте Канзас-Сити и в колледже Рида. Путь в искусстве начал с живописи - под влиянием Джексона Поллока, по большей части. Живя в Калифорнии, Моррис познакомился с работами знакового Ла Монте Янга, первого композитора-минималиста, и другого столпа - Джона Кейджа. Крайне впечатлившись.

В 1960-м Моррис перебрался в Нью-Йорк, где поставил авангардный спектакль, основанный на "исследовании тел в пространстве". Тогда же Роберт разработал свои первые минималистичные скульптуры - Two Columns и, чуть позже, L Beams. Увлекся Марселем Дюшаном - первопроходцем дадаизма и сюрреализма. В 64-м занялся перформансом, с 1967-го начал дерзать в лэнд-арте, или ландшафтном искусстве.

Scatter Piece 1968 by Robert Morris (1931-2018) pic.twitter.com/OxfjVCofRq — Andrew Wilson (@andrew_wilson_a) 30 ноября 2018 г.

В семидесятые сотрудничал с родственной по духу скандальной американской радикальной художницей Линдой Бенглис, создав с ней видеопрограммы-перформансы Benglis’ video Mumble (1972) и Morris’ Exchange (1973).

Одна из самых видных работ Морриса - его Обсерватория в Нидерландах, или "современный Стоунхендж", который фиксирует солнцестояния и равноденствия.