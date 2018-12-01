В Китае невиновный мужчина провел в тюрьме 23 года

В Китае освободили мужчину, который провел за решеткой 23 года за преступление, которое не совершал. В 1996 году Цзинь Чжэхун был приговорен к отложенной смертной казни за убийство и изнасилование 20-летней девушки.

Подсудимый пытался доказать свою невиновность и обжаловать приговор, заявив, что признательные показания он дал под пытками. Однако суд оставил наказание в силе, пишет РИА Новости, ссылаясь на Asia One.

В 2014 году расследованием этого дела занялась газета The Paper. Позже власти КНР также заявили, что готовы пересмотреть это дело.

Адвокат подсудимого подчеркивал, что никаких прямых доказательств вины подзащитного нет. При этом в деле есть серьезные нестыковки. Например, на теле жертвы были обнаружены следы ожогов от сигарет, но Цзинь Чжэхун не курит.

Повторное разбирательство подтвердило, что мужчина невиновен. В пятницу суд снял с него все обвинения и отпустил на свободу. Цзинь Чжэхуну в этом году исполнилось 50 лет.