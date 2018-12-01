В ООН сообщили об обстреле гуманитарной группы в Сирии

Миссия ООН в Сирии заявила о том, что на северо-востоке страны обстрелу подверглась гуманитарная группа. Инцидент произошел в четверг в районе города Дейр-эз-Зор. Ранения получил сирийский водитель местной неправительственной организации, ему оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы миссии. В нем говорится, что ООН в Сирии жестко осуждает эту атаку. Сообщается также, что миссия проводила оценку в преддверии распределения тысячам внутренне перемещенных лиц гуманитарной помощи.

В ООН отметили, что подобные нападения являются нарушением международного права, и призвали все стороны сирийского конфликта принять меры, чтобы защитить мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций.

"Подобные атаки абсолютно неприемлемы", - подчеркивается в заявлении.