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01.12.2018,  
12:10
Текст:  Руслан Мельников

Видео: Минобороны РФ показало испытание новой ракеты системы ПРО

В интернете появилось видео испытательного пуска модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны.

Минутный ролик подготовило Минобороны РФ. Испытания успешно прошли на полигоне Сары-Шаган.

Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com
Опубликованы новые кадры с российским сверхскоростным боевым вертолетом

На видео показано выдвижение расчета к месту испытаний, подготовка ракеты к пуску и непосредственно ее запуск.

Причем съемки ведутся с разных ракурсов, в том числе и с достаточно близкого расстояния. В результате запечатленный на видео эффектный момент старта производит довольно сильное впечатление.

Как рассказал командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук, новая противоракета поразила цель с заданной точностью.

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