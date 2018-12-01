Видео: Минобороны РФ показало испытание новой ракеты системы ПРО

В интернете появилось видео испытательного пуска модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны.

Минутный ролик подготовило Минобороны РФ. Испытания успешно прошли на полигоне Сары-Шаган.

На видео показано выдвижение расчета к месту испытаний, подготовка ракеты к пуску и непосредственно ее запуск.

Причем съемки ведутся с разных ракурсов, в том числе и с достаточно близкого расстояния. В результате запечатленный на видео эффектный момент старта производит довольно сильное впечатление.

Как рассказал командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук, новая противоракета поразила цель с заданной точностью.