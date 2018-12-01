Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти"

Слэшер-версия "Назад в будущее" - в трейлере сиквела "Счастливого дня смерти".

Сиквел карамельного ромком-хоррора про плаксивую хулиганку, которая раз за разом переживает свой убийственный День рождения, получил название "Счастливого нового дня смерти" (Happy Death Day 2U).

Картина выйдет 14 февраля (в России - 28 февраля) и расскажет о том, почему главная героиня оригинального фильма попала в режуще-колющую версию "Дня сурка".

Обещается, что сиквел не будет вторить приемам первой картины, а значительно расширит палитру художественных средств, став ближе к таким легендам индустрии, как "Назад в будущее" и "Крик".

Режиссер Кристофер Бо Лэндон вновь возглавит съемочный процесс и поработает над сценарием, продюсером выступит Джейсон Блум, а к образу главной героини Триш вернется Джессика Рот.

Спустя два года после событий первого фильма Триш вновь сталкивается с зацикленным временем. На этот раз в процесс вовлечена не только девушка, но и ее друзья, а ей предстоит столкнуться с новым убийцей, чтобы вырваться из ловушки времени навсегда.