Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах

Американского астрофизика, видного популяризатора науки, телеведущего и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении еще две женщины.

Как передает Independent, жертвами ученого себя посчитали сотрудница Бакнеллского университета Кэтэлин Эллерс, профессор физики и астрономии, вдруг вспомнившая, что в 2009-м на одном из неофициальных мероприятий Американского астрономического общества Тайсон ее "облапал", и бывшая помощница астрофизика Эшли Уотсон. Которую похотливец так допек-де своими преследованиями, что она была вынуждена уволиться.

При этом Эллерс и Уотсон - не первые, кто указывают на якобы недобрый огонь в жилах популяризатора: не далее как в прошлом году певица Чхия Эмет заявила, что Нил Деграсс ее изнасиловал в восьмидесятые, когда они встречались некоторое время.

Руководство телепроекта "Космос: пространство и время" (Cosmos), где работает предполагаемый насильник - Fox / National Geographic - пообещало разобраться с ситуацией пристальным образом, проведя внутреннее служебное расследование. Заверяя, что "крайне серьезно" относятся к такого рода "звоночкам".

Тайсон тем временем выступил сегодня в своем Facebook с с обширным комментарием, где указал, что хоть подобного рода истории обсуждать публично, давая корм прессе - негоже, но все сложилось так, что дальше уже молчать нельзя.

Астрофизик назвал себя любящим мужем, достойным ученым, педагогом и членом общества и призвал не делать облыжных выводов, а провести именно максимально тщательное расследование, подкрепив прозвучавшие обвинения фактами и доказательствами.

Далее Тайсон обстоятельно прокомментировал т.н. инциденты с названными выше женщинами. Изложив свои версии произошедшего. Недоумевая, как те невинные приключения, которые испытали стороны, можно было трактовать столь превратно. Но на всякий случай прося прощения за причиненные страдания.

Нил Деграсс Тайсон родился в 1958 году в Нью-Йорке. Магистр астрономии, доктор философии по физике, писатель и журналист. C 1996 года - директор планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене.

Появляется как актер или как актер озвучки во множестве фильмов, сериалов, анимационных шоу и видеоигр: "Теория большого взрыва", "Последний акулий торнадо: Как раз вовремя", "Спасение", "Билл Най спасает мир", естественно - "Симпсоны", "Конь БоДжек", "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Образцовый самец 2", "Гриффины", "Гравити Фолз", "Звездные врата: Атлантида", "Улица Сезам", так далее.

Долгожданная премьера второго сезона Cosmos анонсирована на 4 марта.