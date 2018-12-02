"Йокерит" победил "Слован", "Витязь" уступил минчанам по буллитам

Очередной день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ознаменовался двумя матчами. В одном из них финский "Йокерит" на своем льду уверенно переиграл братиславский "Слован" - 3:0.

После двух кряду поражений в "регулярке" этот успех стал для "джокеров" также вторым подряд - в предыдущем матче они на выезде взяли верх над минским "Динамо" 4:1. Теперь команда из Хельсинки играла дома и вновь выступила удачно.

Главным героем матча стал Сакари Маннинен - именно его дубль принес "шутам" победу. Он отличился на 13-й и 33-й минутах, а уже в концовке точку в игре поставил Алекс Грант, поразив пустые ворота.

Эта победа позволила "Йокериту" на три очка оторваться от "Локомотива", который идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции. Соответственно, подопечные Лаури Марьямяки, набрав 48 баллов, занимают третью строчку, уступая пять очков СКА и 12 очков - ЦСКА.

Другая воскресная игра прошла также в рамках Запада. Минское "Динамо", являющееся одним из аутсайдеров конференции, в гостях сумело вырвать победу у подмосковного "Витязя". Правда, минчане победили лишь в серии буллитов - 4:3.