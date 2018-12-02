Новости

Ле Пен предложила распустить парламент Франции, чтобы остановить протесты 22:05
Посольство РФ: Публикация в Британии данных журналистов из РФ возмутительна 21:57
Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей 21:47
В Сочи убит бывший депутат горсобрания 20:33
МВД ФРГ извинилось за свинину, поданную на исламской конференции 20:20
Муж Валерии назвал фанатов Шнурова лохами, Шнуров ответил стихами 20:00
ФНС раскрыла информацию о долгах компаний по налогам 19:45
В МВФ увидели риски для экономического спада из-за торговых трений 19:34
В Петербурге водитель иномарки протаранил такси и скрылся 19:29
"Йокерит" победил "Слован", "Витязь" уступил минчанам по буллитам 19:27
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма 19:20
Под Москвой три человека погибли при пожаре в кафе 19:15
Шереметьево могут назвать в честь Пушкина 19:11
В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф" 18:58
"Ростов" на своем поле сыграл нулевую ничью с ЦСКА 18:38
Лавров: Путин на пальцах объяснил на G20 инцидент в Керченском проливе 18:20
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону 18:11
Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы 17:55
УАЗ "Патриот" вместо Renault Duster: что купить за 400 тысяч рублей 17:50
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 17:05
Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место 17:03
"Краснодар" на своем поле одержал победу над "Уралом" 16:44
В Амурской области погиб пассажир перевернувшегося автобуса 16:39
Jeep привезет в Россию Gladiator 16:30
Миронова выиграла пасьют на первом этапе Кубка IBU 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 19:27
Рубрика: Спорт

"Йокерит" победил "Слован", "Витязь" уступил минчанам по буллитам

Текст: Данила Жиляев
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"

Очередной день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ознаменовался двумя матчами. В одном из них финский "Йокерит" на своем льду уверенно переиграл братиславский "Слован" - 3:0.

ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд

После двух кряду поражений в "регулярке" этот успех стал для "джокеров" также вторым подряд - в предыдущем матче они на выезде взяли верх над минским "Динамо" 4:1. Теперь команда из Хельсинки играла дома и вновь выступила удачно.

Главным героем матча стал Сакари Маннинен - именно его дубль принес "шутам" победу. Он отличился на 13-й и 33-й минутах, а уже в концовке точку в игре поставил Алекс Грант, поразив пустые ворота.

Эта победа позволила "Йокериту" на три очка оторваться от "Локомотива", который идет четвертым в турнирной таблице Западной конференции. Соответственно, подопечные Лаури Марьямяки, набрав 48 баллов, занимают третью строчку, уступая пять очков СКА и 12 очков - ЦСКА.

Другая воскресная игра прошла также в рамках Запада. Минское "Динамо", являющееся одним из аутсайдеров конференции, в гостях сумело вырвать победу у подмосковного "Витязя". Правда, минчане победили лишь в серии буллитов - 4:3.

Фото: Пресс-служба ХК "Йокерит"
Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Российские журналисты напугали британских военных
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья