Минск: Какие сюрпризы ожидают меломанов в канун Нового года

Какие сюрпризы приготовлены для белорусских поклонников музыкального искусства под рождественской оперной елкой? Ответ на этот вопрос самое время адресовать генеральному директору Большого театра оперы и балета РБ Владимиру Гридюшко. Совмещая в себе - самым невероятным образом - таланты чародея и мага, он вместе с прославленным коллективом, отметившим в этом году свое 85-летие, уже рассылает приглашения на Рождественский оперный форум, который в девятый раз собирает звезд первой величины из 34 стран мира с 13 по 21 декабря.

Как всегда, это будет парад оперных премьер белорусского Большого и завершающий гала-концерт. На сцене одной из крупнейших театральных площадок Европы покажут четыре оперные постановки и два больших концерта. А открывает предновогоднюю афишу опера-буффа Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". Ее подготовили постановщики Большого театра: режиссер Михаил Панджавидзе и художник Александр Костюченко, сообщил БЕЛТА Владимир Гридюшко.

Каждый фестиваль, по мнению главного дирижера театра Виктора Плоскина, превращается в торжество музыкального искусства, которое объединяет очень многих профессионалов. Помимо приглашенных звезд, в нем будут активно участвовать и белорусские - солисты оперы, хор и симфонический оркестр.

Поклонники оперного искусства встретятся на форуме и с известными вокалистами из Союзного государства. 15 декабря, в частности, они оценят завораживающее сопрано одной из самых востребованных российских оперных исполнительниц - Ольги Перетятько. Правда, она впервые выступит с сольной программой в сопровождении белорусского симфонического оркестра. А на следующий день в опере "Тоска" Пуччини на сцену выйдет еще одна оперная дива, из Сербии, Драгана Радакович. Ее лирико-драматическое сопрано считают "одним из лучших в Европе". Партию Каварадосси исполнит народный артист Татарстана, лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ахмед Агади. А за дирижерский пульт станет маэстро Джанлука Марчано из Италии - главный приглашенный дирижер Большого театра, пояснил Гридюшко.

И еще одну новинку Большого театра предлагает оперная программа фестиваля. Зрители услышат оперу "Богема" Пуччини, премьеру которой осуществил в апреле этого года народный артист России Александр Титель. А в постановке режиссера Михаила Панджавидзе на сцене предстанет "Саломея" Рихарда Штрауса. По замыслу создателей спектакля, он "призывает зрителей задуматься о подлинности любви, состоянии современной западной цивилизации и обществе, снедаемом пороками". Кстати, в партии Ирода выступит еще один знаменитый российский вокалист, солист Новой оперы - Дмитрий Пьянов, обладатель премии имени Федора Шаляпина.

Гала-концерт звезд мировой оперы, который 21 декабря станет завершающим аккордом вокального форума, собирает известных исполнителей из пятнадцати стран. Более того, на столь грандиозном концерте выступят и победители V Минского Рождественского конкурса вокалистов, который будет проходить параллельным курсом в эти же дни. Заявки на участие в нем уже подали более 300 конкурсантов из 26 стран.

Поклонники классической музыки, сообщает агентство, услышат хиты в исполнении звезд мирового оперного небосклона и лауреатов Минского конкурса вокалистов. За дирижерский пульт на завершающем торжестве станет народный артист Беларуси Александр Анисимов.