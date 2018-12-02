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Муж Валерии назвал фанатов Шнурова лохами, Шнуров ответил стихами

Новости
    02.12.2018, 20:00
Текст:   Олег Усков

49-летний российский музыкальный продюсер, создатель лейблов "ОРТ-Рекордз" и NOX Music Иосиф Пригожин критически высказался насчет поклонников творчества Сергея Шнурова и группировки "Ленинград". В частности, супруга певицы Валерии возмущает, что фэны коллектива хором подпевают песням Шнура, в которых полно отборной нецензурщины.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В беседе с "Говорит Москва" Пригожин отметил, что мат во время публичных выступлений - это недопустимо.

"Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от десяти миллионов рублей. Не на пятьдесят тысяч!" - считает продюсер. Тут же уточняя, что ничего против Шнура не имеет, "но когда восемьдесят тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы…".

"Кто виноват: это он пропагандирует или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот в чем проблема", - подытожил Пригожин.

Шнуров, по своему обыкновению, немедленно отреагировал на мнение коллеги в стихотворной форме, буквально час назад разместив ответ в Instagram.

Произведение начинается следующим образом:

"Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию".

А заканчивается следующим:

"Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется".

В комментариях - массированная поддержка Шнурова. Некоторые при этом высказывают предположение, что продюсер Сергею просто завидует.

Иосиф Пригожин родился в 1969 году в Махачкале. Помимо Валерии в клиентах продюсера в разное время были Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте, Дидюля, Евгений Осин, группы "Парк Горького", "Дюна", "Король и Шут", "Сплин", "Ночные снайперы". Лауреат премии "Овация" как лучший продюсер года.

Сыграл в телесериале "Кухня" и музыкальной новогодней комедии "1-й Скорый", обыгрывающей в форме скетчей сценки из популярных кинофильмов.

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