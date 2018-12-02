National Interest рассказал о новом способе уничтожения артиллерии США

Американское аналитическое издание The National Interest оценило новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 ("Пенициллин"). Авторы статьи утверждают, что это оружие России может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии".

Журнал описывает российский комплекс и рассказывает о том, как он работает, отмечая, что эта система обнаружения использует четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль. Для высокоскоростной сортировки данных "Пенициллин" оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами.

Одновременно комплекс способен отслеживать до 30 целей, полоса разведки достигает 20-25 километров. Кроме того, "Пенициллин" заранее определяет места падения снарядов противника. По словам представителей "Ростеха" (разработчика комплекса), детекторы настолько точные, что могут даже засечь хлопок дверью. При этом комплекс полностью автоматизирован, пишет РИА Новости.

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки был впервые представлен в 2017 году. На "Армии-2018" можно было увидеть обновленные модели "Пенициллина", смонтированные на бронеавтомобилях "Тайфун-К".

Ранее сообщалось, что новый комплекс начнет поступать в войска уже в следующем году.