Полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху

В воскресенье израильская полиция выступила с заявлением, сообщив, что ее расследование выявило "достаточные доказательства" для обвинения во взяточничестве и мошенничестве в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены. Это уже третье дело о коррупции, которое возбуждено против израильского премьера, отмечает Reuters.

Генпрокурор Израиля принял решение о расширении команды следователей, расследующих эти коррупционные дела.

Стражи правопорядка утверждают, что Нетаньяху оказал "нормативную поддержку" телекоммуникационной компании Bezeq Telecom Israel в обмен на более позитивное освещение деятельности его и его жены на новостном веб-сайте, принадлежащем компании.

Сам Нетаньяху отрицает любые обвинения в свой адрес.