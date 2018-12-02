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02.12.2018 14:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие налоги в столице нужно оплатить до 3 декабря

Текст: Любовь Проценко

Официальный сайт мэра и правительства Москвы напоминает москвичам, какие налоги должны быть уплачены до 3 декабря. Это транспортный, земельный и налог на имущество. В каком размере вам начислены эти налоги в текущем году, напоминают горожанам налоговые органы. Квитанции они должны были прислать по почте еще до 1 ноября. Но если у вас зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru, то бумажное уведомление не придет, подчеркивает mos.ru. Оно и не нужно - все можно узнать на портале nalog.ru.

Можно подробности своих налогов выяснить так же в ближайшей налоговой инспекции.

Фото: Виталий Безруких
Как изменился расчет имущественных налогов

Оплатить налоги можно на nalog.ru или в любом онлайн или мобильном банке, узнав предварительно реквизиты своей инспекции. Имея квитанцию или уведомление, можно зайти по пути просто в банк и так же заплатить налоги.

Напомню, в Москве большой перечень граждан, имеющих льготы на налоги. Пенсионеры, в частности, не платят налог на одну квартиру, один загородный дом и один гараж. А в этом году у них впервые уменьшен и земельный налог - на необлагаемые шесть соток. Поэтому прежде чем платить налоги, следует узнать все о положенных вам льготах. Тем более, что предоставляются они по заявительному принципу. Если человек не обращается с просьбой учесть его право на налог, он начисляется ему в полном размере.

Налогоплательщики, вовремя не заплатившие налоги, облагаются пени. Их также могут не выпустить за границу.

Экономика Финансы Налоги Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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