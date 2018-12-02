Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.

Сейчас "Севастополь" на подходе к Владивостоку, сообщил в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора по управлению флотом компании "Гудзон" Олега Аникина. По его словам, судно везет минеральный груз, прибудет в порт сегодня.

Выход судна из Пусана задерживался из-за проблем с топливом. В начале октября "Севастополь" был задержан в порту Пусан в связи с тем, что компанию-судовладельца заподозрили в работе с КНДР и внесли в санкционный список США. Несмотря на заявления руководства компании о том, что она никогда не работала с Северной Кореей, южнокорейские бункеровщики отказались заправлять судно топливом, опасаясь вторичных санкций.

Из-за отсутствия горючего была высока вероятность того, что теплоход вообще будет обесточен. Однако после обращения компании в генконсульство России в Республике Корея и к властям порта Пусан, местные власти освободили "Севастополь", а впоследствии он был обеспечен топливом.

