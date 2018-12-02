В Амурской области погиб пассажир перевернувшегося автобуса

В Амурской области на 198-м километре трассы Введеново - Февральск - Экимчан перевернулся автобус с вахтовыми рабочими. В результате погиб один из пассажиров, сообщили в СУ СК по региону.

Всего в транспортном средстве находились 39 человек.​ Двое из них получили различные травмы.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель, объезжая строящийся мост, не справился с управлением.

- Следователи дадут правовую оценку тому, как соблюдались требования безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, - пояснили в ведомстве.