Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создали единственный в России и крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Западного военного округа, в океанографических музеях других стран тоже есть подводные экспонаты, но петербургская коллекция - самая большая.

Все собранные аппараты - уникальны. Во-первых, из-за разных лет их разработки, во-вторых, из-за ограниченного выпуска.

Сейчас в музее под открытым небом у Петровского парка Кронштадта представлены шесть аппаратов. Это две сверхмалые подводные лодки Тритон-1М и Трион-2, автономный рабочий снаряд АС-22 и спасательный подводный снаряд АС-5, передвижная рекомпрессионная водолазная станция ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа "Риф" и "Лангуст".

Как добавили в пресс-службе ЗВО, эти аппараты в Санкт-Петербург доставили из разных субъектов России. Они стояли на вооружении Военно-морского флота РФ, их также использовали ученые для исследовательской деятельности и предприятия рыбной отрасли. Все экспонаты прошли реставрацию. Этим занимались специалисты петербургских судоремонтных заводов и Ленинградской военно-морской базы.

Музей под открытым небом работает в выходные дни.