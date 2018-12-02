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02.12.2018 14:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Краснодаре сотрудники УФСИН "освободили" заложника

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
В краевой столице на специальной закрытой площадке управление Федеральной службы исполнения наказания России провело тактико-специальные учения, цель которых - отработать действия во время бунта осужденных при конвоировании в специальном вагоне.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В мероприятии приняли участие сотрудники уголовно-исполнительной системы, сотрудники конвойной службы УФСИН РФ по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, сводные отделы учреждений исправительных колоний и бойцы специального назначения "Акула". Контролировал действия подчиненных начальник УФСИН России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Виктор Пестов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По легенде учений около 10 осужденных забаррикадировались в вагоне при следовании железнодорожным транспортом в другой регион и захватили в заложники конвоира. Заключенные воспользовались ситуацией, когда часть конвоиров на станции выводила осужденных, чтобы поместить их спецавтомобиль для доставки в исправительную колонию.

Во время занятий были отработаны навыки проведения переговоров, передачи еды и воды заключенным. Когда заключенные отказались от переговоров, в действие вступили бойцы ОСНБ "Акула". После штурма вагона и освобождения заложника заключенных вывели из вагона, а медики оказали первую медицинскую помощь раненому осужденному. После чего их посадили в спецтранспорт и увезли.

Тем временем в спецвагоне начался пожар. Для его тушения прибыла пожарная команда. Очаг удалось локализовать одному расчету.

- Бойцы готовы выполнять любую поставленную задачу на территории не только Краснодарского края, но и на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Подобные занятия в подразделениях проходят ежегодно, чтобы бойцы были готовым к разным непредвиденным ситуациям, - заявил по итогам начальник "Акулы" полковник внутренней службы Сергей Горбунов.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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