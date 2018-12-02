Сенатор США призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Такое заявление сделал новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф, заменивший на этом посту Джона Маккейна.

Если Турция "хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", - заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сенатор также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом и сделать выбор. "Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", - цитирует РИА Новости.

Агентство Bloomberg также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group. Он считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут военные из России. "Есть беспокойство, что турки позволят российским военным специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", - объяснил Залога.

В субботу турецкое информагентство Anadolu сообщило о том, что Пентагон собирается предложить Турции "мощную систему ПВО и ПРО, интегрированную с системами НАТО" вместо российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Напомним, первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016-м году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Не смотря на все угрозы США, в Анкаре подчеркивали, что покупка оружия у России - это вопрос решенный.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии "Триумф") был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей - до 400 километров.