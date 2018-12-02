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02.12.2018 06:27
Рубрика: В мире

Сенатор США призвал Турцию сделать выбор между С-400 и F-35

Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Такое заявление сделал  новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф, заменивший на этом посту Джона Маккейна.

Если Турция "хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем С-400", - заявил Инхоф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для конгресса США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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Сенатор также добавил, что Турция является очень важным партнером США по НАТО, но при этом, она должна действовать в соответствии с этим статусом и сделать выбор. "Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия", - цитирует РИА Новости.

Агентство Bloomberg также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group. Он считает, что США и НАТО опасаются того, что вместе с покупкой С-400 в Турцию приедут военные из России. "Есть беспокойство, что турки позволят российским военным специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя", - объяснил Залога.

В субботу турецкое информагентство Anadolu сообщило о том, что Пентагон собирается предложить Турции "мощную систему ПВО и ПРО, интегрированную с системами НАТО" вместо российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Напомним, первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016-м году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Не смотря на все угрозы США, в Анкаре подчеркивали, что покупка оружия у России - это вопрос решенный.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (в экспортной версии "Триумф") был принят на вооружение в 2007 году. Система способна уничтожать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей - до 400 километров.

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