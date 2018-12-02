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Умер комик Кен Берри

Новости
    02.12.2018, 14:10
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/THR Фото: twitter.com/THR
Фото: twitter.com/THR

Значительный американский комедийный актер, певец и танцор Кеннет Рональд Берри, более известный как Кен Берри, скончался 1 декабря в возрасте 85 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на членов семьи артиста, в частности - его бывшую супругу, актрису Джеки Джозеф (Шейла из "Гремлинов").

Причина смерти не названа.

Берри родился в 1933 году в Иллинойсе в шведско-английской семье. Музыкально-танцевальные таланты выказал в двенадцать лет, выступая со школьным ансамблем.

В армии служил под командованием сержанта Леонарда Нимоя (Спок из оригинальных "Стартреков") в составе "развлекательного", музыкально-агитационного спецподразделения, выступающего с концертными программами перед бойцами, в офицерских клубах и перед потенциальными рекрутами.

Экранный дебют - 1960-й. На дальнейшем счету - шесть десятков фильмов и сериалов, среди которых "Доктор Килдэр", "Сыромятная плеть", "Любовь по-американски", "Кот из космоса", "Лодка любви", "Калифорнийский дорожный патруль", "Остров фантазий", "Маленький домик в прериях", озвучка "Новых приключений Бэтмена".

Наиболее прославленные роли - капитан Уилтон Парментер в комедийном вестерне"Отряд "Ф" и Сэм Джонс в семейном ситкоме "Шоу Энди Гриффита" и его спин-оффе Mayberry R.F.D.

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