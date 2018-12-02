Умер комик Кен Берри

Значительный американский комедийный актер, певец и танцор Кеннет Рональд Берри, более известный как Кен Берри, скончался 1 декабря в возрасте 85 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на членов семьи артиста, в частности - его бывшую супругу, актрису Джеки Джозеф (Шейла из "Гремлинов").

Причина смерти не названа.

Берри родился в 1933 году в Иллинойсе в шведско-английской семье. Музыкально-танцевальные таланты выказал в двенадцать лет, выступая со школьным ансамблем.

Rest in peace, Ken Berry. A most wonderful man and one who left his mark in television. pic.twitter.com/QmkiT7p08W — Tommy R. Donovan (@trdonovan) December 2, 2018

В армии служил под командованием сержанта Леонарда Нимоя (Спок из оригинальных "Стартреков") в составе "развлекательного", музыкально-агитационного спецподразделения, выступающего с концертными программами перед бойцами, в офицерских клубах и перед потенциальными рекрутами.

Beloved actor Ken Berry has died at 85. RIP. Please share your memories of his wonderful career. https://t.co/K2I31oxl3Z pic.twitter.com/2yR3SCzJFu — Antenna TV (@AntennaTV) December 2, 2018

Экранный дебют - 1960-й. На дальнейшем счету - шесть десятков фильмов и сериалов, среди которых "Доктор Килдэр", "Сыромятная плеть", "Любовь по-американски", "Кот из космоса", "Лодка любви", "Калифорнийский дорожный патруль", "Остров фантазий", "Маленький домик в прериях", озвучка "Новых приключений Бэтмена".

Ken Berry, known for his roles in F-Troop, Mayberry RFD, and Mama's Family, has passed away at the age of 85. pic.twitter.com/nEvraaealn — TV Yesteryear 📺 (@tvyesteryear) December 2, 2018

Наиболее прославленные роли - капитан Уилтон Парментер в комедийном вестерне"Отряд "Ф" и Сэм Джонс в семейном ситкоме "Шоу Энди Гриффита" и его спин-оффе Mayberry R.F.D.