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02.12.2018 10:22
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине вырос интерес к культуре и народам России

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Боснии и Герцеговине (БиГ) в ноябре с успешно прошли Географический диктант Русского географического общества, выставка "Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе", приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя, а в понедельник в Сараево состоится презентация проекта "Народы России". Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказали в Посольстве РФ в БиГ.

Глава российской дипмиссии в Сараево Петр Иванцов проинформировал, что "задача выставки "Народы России" - познакомить посетителей с бытом, языком, традициями, обрядами, национальными костюмами различных народов, проживающих в нашей стране". "К сожалению, формат экспозиции позволил представить лишь 46 народов, но мы надеемся пробудить интерес у публики в БиГ как к малочисленным, так и многочисленным народам России", - поделился он.

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По словам российского дипломата, идея выставки "Народы России" родилась в преддверии праздника, отмечаемого в России в ноябре, - Дня народного единства.

"Это и историческое, и духовное, и территориальное единство. Россия - многонациональная страна, и вопрос единства для нас имеет и всегда будет иметь колоссальное значение, - отметил Петр Иванцов. - В государстве с населением более 142 млн человек, занимающем наибольшую территорию на Земле, не могло быть иначе. Сейчас уже трудно точно сказать, когда все эти народы и национальности вошли в состав России, да и границы между ними за долгие годы соседства значительно стерлись".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года, на территории России проживают представители свыше 160 национальностей, а русские являются наиболее многочисленной национальностью - 116 миллионов человек. При этом он напомнил, что, согласно Конституции Российской Федерации, государственным языком на территории нашей страны является русский.

Фото: Александр Борисов / РГ
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"В то же время республики, входящие в состав России, вправе устанавливать свои государственные языки, наряду с русским, - сообщил посол. - Например, в Карачаево-Черкесской Республике 5 государственных языков - русский, абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский. Проводимая российским государством политика имеет целью сохранение культурного богатства народов России, в том числе национальных языков".

Между тем в субботу в Сараево прошел "Зимний дипломатический базар", где уже традиционно одним из лучших и самых гостеприимных павильонов был признан российский. Организатор мероприятия  - мэр боснийской столицы Абдулах Скака - сообщил в интервью "Российской газете", что боснийская столица заинтересована в развитии двустороннего взаимодействия с Москвой. Он полагает, что это может способствовать установлению более тесных связей между нашими народами. В этой связи политик пригласил российских туристов обязательно посетить радушную Боснию и Герцеговину.

"Сараево имеет стратегию развития международных отношений, интенсификации сотрудничества с крупнейшими мировыми столицами. В последнее время мы активизировали такого рода усилия, - подчеркнул Абдулах Скака. - В этой связи особо хотел бы отметить подписание (27 октября 2017 года в Сараево) Протокола о сотрудничестве между Префектурой Центрального административного округа города Москвы и Администрацией города Сараево. Высокопоставленные московские представители тогда посетили наш город и открыто делились своими позитивными впечатлениями, что позволяет нам рассчитывать в перспективе на плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Верю, что это может способствовать и установлению более тесных культурных связей не только между столицами, но и нашими народами".

В мире Европа Босния и Герцеговина
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