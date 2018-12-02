В США небольшой самолет врезался в здание центра терапии для детей

В городе Форт-Лодердейл штата Флорида небольшой самолет врезался в крышу здания, в котором располагается центр терапии для детей, страдающих аутизмом. Инцидент произошел в субботу, после того, как самолет вылетел из местного аэропорта.

Единственными жертвами крушения стали два человека - пассажиры воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NBC.

В момент ЧП в центре терапии находились восемь взрослых и пятеро детей. По данным телеканала WPLG, легкие ранения получила женщина-педагог, которая помогала эвакуировать детей. Однако госпитализация ей не потребовалась.

Специалисты федерального авиационного управления и национального управления по безопасности на транспорте уже приступили к расследованию инцидента.