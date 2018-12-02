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Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете

Рок
    02.12.2018, 14:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

На YouTube появилось снятое одним из пассажиров видео инцидента с лидером группы "Чайф" Владимиром Шахриным, произошедшего на борту самолета.

Как поясняет портал Е1, сегодня, в воскресенье, утренним рейсом группа "Чайф" возвращалась из Новосибирска. Неприятности начались еще в аэропорту - "сначала участников коллектива вместе с остальными пассажирами долго морозили в автобусе на взлетном поле", когда при "минус" 25 на улице водитель отказывался закрывать двери автобуса, несмотря на просьбы людей. Объясняя отказ тем, что ждут опаздывающего пассажира. На предложение Шахрина прекратить морозить людей и закрыть двери не реагируя.

Фото: instagram.com/ caradelevingne
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Позже, уже на борту, "начали происходить странные вещи". Согласно описаниям очевидца, как только отъехал посадочный трап, "в салоне стало невыносимо жарко - из кондиционеров пошел обжигающий воздух". Бортпроводницы успокаивали пассажиров, заверяя, что кондиционирование вот-вот заработает - как только самолет поднимется в небо, однако вылет откладывали.

Как следует из видео, стюардесса попыталась извиниться перед возмущенными Шахриным и гитаристом группы Владимиром Бегуновым, которые сидели в первом ряду. На что музыкант взрывается: "Почему вы перед нами-то извиняетесь - вы перед людьми извиняйтесь!".

Однако извинений перед людьми всё равно не последовало, - сообщает издание.

Через некоторое время к пассажирам все-таки обратился командир экипажа с объяснениями причины инцидента.

"Чайф", один из самых известных коллективов уральской волны русского рока, был образован Шахриным, Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985-м. Первый альбом вышел в том же году. На сегодня в дискографии коллектива семнадцать номерных пластинок, плюс десять концертных и акустических.

Фильмография группы включает картины "По ту сторону волков" (прозвучала песня "Клён" на стихи Есенина), "День выборов" и "День радио", "Дом кувырком" - русский ремейк американского ситкома Full House, "Стиляг" Тодоровского.

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