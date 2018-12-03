Башню от среднего танка установили на автомобиль в Ираке

Изготовленный в Ираке бронированный прицеп с танковой башней сделали самоходным. В Сети появились фото, на которых видно, что его установили на шасси многоосного автомобиля, который, судя по аутригерам, раньше был автокраном.

Такая полевая модернизация сделала эту артустановку более мобильной. В то же время в качестве недостатка можно назвать значительно увеличившуюся высоту, что осложнит ее применение во время боевых действий.

Появившиеся два года назад у сражающихся против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ иракских добровольцев это необычное боевое средство вызывало, как правило, неоднозначную реакцию. Военные эксперты иронично прозвали поделку шиитских добровольцев "танком-прицепом со свалки".

Дело в том, что при его создании была использована башня со 100-мм пушкой от неисправного китайского Тип 69-II, который нашли на площадке брошенной техники бывшей армии Саддама Хусейна в Таджи. В то время сражающиеся с террористами подразделения несли большие потери в материальной части, и они были рады даже таким средствам огневой поддержки.

Сейчас накал боев уже не такой, как был раньше, да и сами иракские силовики значительно улучшили свое оснащение, однако, судя по всему, от этой башни, ставшей самоходной, пока никто не планирует отказываться.