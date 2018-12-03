Белоруска завоевала титул "Мисс топ-модель Европы"

Понятие красоты, в том числе и к языкам, которое прививает на уроках своим ученикам Маргарита Мартынова, имеет прямое отношение и к самой 22-летней белорусской учительнице. В минувшее воскресенье, 2 декабря, она призналась своим поклонникам в социальных сетях, что завоевала титул "Мисс топ-модель Европы" на конкурсе красоты Miss Supranational 2018 в Польше. Эта новость стремительно разлетелась по синеокой.

Упорство и труд, а можно еще добавить и природное обаяние, всегда приводят к заслуженной победе. Годом раньше молодой педагог стала первой на конкурсе "Королева красоты - Мисс Гродно", а нынешней ранней весной она принимала участие в национальном конкурсе красоты, но проиграла Марии Василевич, став "Первой вице-мисс Беларусь". Тогда за достойный титул Маргарита и получила путевку на престижный конкурс Miss Supranational- 2018, а в подарок - серьги с бриллиантами.

Первое интервью после заслуженного успеха - радостное, но достаточно скромное. По словам Маргариты, ей нужно было победить ещё 29 претенденток, а всего за корону в этом году боролись девушки из семидесяти стран мира. "Нужно было показать себя во всей красе как модель, также учитывались параметры. Мои - 85-63-95 при росте 177 сантиметров. Чтобы сохранять такую форму, дома посещаю два-три раза в неделю спортзал. Здесь была на тренировке только три раза, так как расписано все по минутам".

Кстати, по информации БЕЛТА, финальное шоу состоится 7 декабря. Версию престижного телевизионного конкурса красоты 15 декабря в вечернем эфире покажет телеканал ОНТ.

Остается только добавить, что Маргарита Мартынова родом из древнего города Слонима. Она успешно окончила филологический факультет Гродненского университета имени Янки Купалы по специальности "современные иностранные языки" и работает в гродненской средней школе №39.