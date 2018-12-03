Что не пропустить по ТВ на неделе с 3 по 9 декабря

Следуя за модой...

Историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей, лектор и телеведущий Александр Васильев 8 декабря празднует 60-летний юбилей. В честь дня рождения маэстро выйдет специальный выпуск программы "Модный приговор" (8 декабря в 15:15), в которой Александр Александрович возглавляет модный суд вот уже 10 лет. В студии "Модного приговора" соберутся звезды кино и телевидения, чтобы поздравить Александра Васильева.

Кроме того, на Первом канале 8 декабря в 14:10 состоится премьера документального фильма "Александр Васильев "Всегда в моде".

"Я готов работать и в 70, и в 80. Вообще я собираюсь жить до 100 лет. У меня много друзей, которые дожили до ста лет. Я почти не употребляю алкоголь, я не курю. Не сделал ни одной инъекции красоты - лучше быть гламурным стариком, чем старым мальчиком", - улыбается Васильев.

Коллекция историка моды насчитывает 60 тысяч предметов гардероба известнейших женщин мира, афиши, программки, фотографии знаменитостей, книги о моде, переведенные на многие языки мира и более трех тысяч телевизионных эфиров. В фильме принимают участие сестра Александра Васильева Наталья Толкунова, Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко, Юлия Барановская, Ольга Остроумова, Ольга Яковлева, Вера Васильева, Андрис Лиепа, Дмитрий Нагиев и другие.

Дива Ани Лорак

Еще одна премьера на Первом - 8 декабря в 23:00 телеканал покажет концерт Ани Лорак "DIVA". Это высокотехнологичное концертное шоу-перевоплощение: сотни декораций и спецэффектов, уходящая из-под ног сцена, специально созданные костюмы… Декорации будут сменять друг друга с каждой композицией: ночное кабаре, райский пляж, фантастический пейзаж из будущего, трогательная сцена под самым настоящим дождем... И это лишь неполный перечень того, что готовит Ани Лорак для телезрителей. В программе прозвучат как любимые, так и новые песни певицы. Организаторы концерта обещают, что признанные хиты будут представлены в ином звучании. Лирические композиции благодаря необычным аранжировкам превратятся в зажигательные треки, а танцевальные, напротив, - в душевные баллады: "Зеркала", "Обними меня", "Сопрано", "Сумасшедшая", "Ты еще любишь", "Забирай рай" и другие.

Детектив из Богородска

Кадр из телесериала "Тайны госпожи Кирсановой". Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"

Премьеру детективного телесериала "Тайны госпожи Кирсановой" 3 декабря в рубрике "Русская серия в 21:00" представит телеканал "Россия 1". Время действия картины происходит в далеком 1878 году. В небольшой уездный город Богородск приезжает молодая учительница математики Лариса Дмитриевна Кирсанова, чтобы разыскать своего жениха - молодого дворянина Павла Бестужева, который таинственно исчез за день до венчания, не оставив даже письма. Павел - родом из Богородска, где из родных осталась только старушка мать. Здесь же проживает и любимая тетка Ларисы - Лизавета Прокофьевна. Тем временем, после окончания русско-турецкой войны с Балкан возвращаются участники боевых сражений. Приехав в провинцию, Лариса Дмитриевна даже не догадывается о том, что ее ожидает совершенно иная жизнь, в которой в полной мере раскроются ее удивительные способности, ум и характер. В ролях: Ольга Лерман, Антон Батырев, Евгений Шириков, Ольга Плешкова, Евгения Симонова, Иван Шабалтас, Николай Денисов, Максим Битюков и другие.

Ванга: в деньгах ли счастье?

Документальный фильм "Миллионы Ванги" телеканал "ТВ Центр" покажет 4 декабря в 23:10. Известно, что знаменитая Ванга вела аскетичный образ жизни. Возможно, именно поэтому бытует точка зрения, что она умерла в нищете, оставив после себя скромную сумму, которой едва хватило на похороны. Но есть и другие версии. Как отмечают авторы фильма, контролировать денежный поток, проходивший через домик Ванги в городе Петрич, было невозможно. Ведь посетители отдавали деньги за прием не только в кассу, но и лично в руки ясновидящей - кто сколько сможет. При этом благодарность вип-персон и вовсе не знала границ.

Авторы фильма вышли на болгарскую журналистку Святославу Рудольф - она уже более двадцати лет пытается выяснить судьбу наследства Ванги. В распоряжении Святославы есть уникальный документ - завещание предсказательницы, которое заверено… отпечатком пальца! Ведь писать Ванга не могла. Что было в этом документе? Можно ли считать его подлинным? Почему наследники ясновидящей оспаривают его в суде? В проекте использовано много эксклюзивных кадров. Так, будет показана картина, ставшая предсмертным посланием пророчицы всему человечеству: живописное полотно создано буквально под диктовку Ванги за год до ее смерти. Ясновидящая говорила, что это - отображение нашего будущего…

Время героев

Герои нового документального фильма "Сломанные судьбы", который зрители телеканала "ТВ Центр" увидят 6 декабря в 23:05, когда-то были кумирами миллионов советских граждан. Сильные, обаятельные, красавцы-мужчины… Почему же сегодня о них все почти забыли? Геннадий Бортников, Юрий Каморный, Геннадий Корольков… Бортникова на выходе из Театра имени Моссовета встречали толпы поклонниц: чтобы сдержать их натиск, приходилось вызывать милицию. Королькова называли "советским Бельмондо". Каморный и вовсе казался существом с другой планеты: ну не может человек быть одновременно настолько красив, талантлив, да еще прекрасно петь! Но, увы: судьба уготовила каждому из них суровые испытания… Бортникову "посчастливилось" дожить до времени, когда он стал невостребованным - и актер был принужден покорно созерцать, как меркнет его слава и увядает талант. Корольков, придясь "не ко двору" в Театре имени Маяковского и Ленкоме, на старости лет был вынужден трудиться гардеробщиком. А Каморный и вовсе нелепо погиб в 37… Участники фильма: Николай Иванов, Галина Никулина, Евгений Стеблов, Елена Кондулайнен, Людмила Поргина, Марина Райкина и другие.

Азиза - птица Феникс

В пятницу, 7 декабря, в 23:10 в авторской программе Киры Прошутинской "Жена. История любви" своей историей со зрителями канала "ТВ Центр" поделится певица, композитор и поэт Азиза. Представляя гостью, Прошутинская очень точно заметила: "Сегодня мы будем говорить с человеком, который не раз возрождался из пепла, как птица Феникс".

Азиза никогда официально не была замужем. На вопрос "Почему"? она ответила так: "Наверное, не хотела. И не хотела не осмысленно, а где-то в подсознании. Встречалась, влюблялась, но голову никогда не теряла". Восточная красавица из правильной музыкальной академической семьи после смерти отца вынуждена была зарабатывать вокалом, хотя мечтала о карьере хирурга, Из младшей дочери она превратилась в "старшего сына" и внутренне отрицала роль жены. Певица расскажет о том, что происходило в тот злополучный день 6 октября 1991 года, когда погиб Игорь Тальков, как она вела себя, когда сталкивалась с предательством и ложью, как похоронила последнюю надежду стать матерью и как приняла православие. Портрет Азизы дополнят рассказы Ларисы Лужиной, Аслана Ахмадова и Игоря Талькова-младшего.

Четверо смелых

Премьера канала НТВ - дневное информационно-развлекательно шоу "Вежливые люди" (с 3 декабря в 12:00). Четверо ведущих - Иван Трушкин, Руслан Осташко, Антон Ханенко и Александр Никонов - в прямом эфире обсуждают новости, прочитанные утром в газетах или блогах. Девиз программы: не бывает новостей важных и неважных, значительных и незначительных. Все, что может заинтересовать людей, попадет в поле зрения ведущих: социальные преобразования, популярная политика, самые актуальные темы в социальных сетях или видео, собравшие миллионы лайков. Все, что обсуждает или будет обсуждать вся страна, непременно обсудят и "вежливые люди".

Путешествие по вулканам

С 3 декабря по будням в 14:00 на РЕН ТВ стартует новый проект Тимофея Баженова "Как устроен мир", в котором автор и ведущий попытается вникнуть в суть сложных природных процессов и изменить представление зрителей о них. Каждый выпуск - это захватывающие съемки природных явлений.

"Как устроен мир" подразумевает присутствие ведущего на тех объектах, о которых идет речь, и тактильные ощущения от происходящего. Мне пришлось достать из закромов свой костюм вулканолога и побывать на 6 разных вулканах. Я ел змею, потому что мне не хватало соли. Я бегал по лаве, готовил воздух и даже поджигал воду. И все это - для вас, зрители РЕН ТВ. Очень уж хотелось показать истинную мощь природы и научить вас с ней справляться", - говорит Тимофей Баженов.

"Стройку" можно начать...

3 декабря телеканал "Супер" начинает показ семейной комедии о тонкостях и неизбежных трудностях возведения загородного дома. У его владельцев нет опыта, но есть большое желание сэкономить. Исполнительный продюсер Юрий Мирошниченко ("Елки", "Вне игры") и режиссер Роман Самгин ("Универ") собрали в "Стройке" первоклассный актерский состав. Главные роли исполняют Эдуард Радзюкевич, Никита Панфилов, Юлия Михалкова, Артем Григорьев и Ирина Таранник. В эпизодах задействованы такие именитые актеры, как Валерий Гаркалин, Алексей Маклаков, Михаил Богдасаров, Станислав Ярушин, Наталья Бочкарева, Михаил Полицеймако, Сергей Степанченко и другие.

В сериале перед зрителями разворачивается история молодой семьи, столкнувшейся со всеми подводными камнями самостоятельного строительства. Супруги Катя и Максим Морозовы поступательно совершают все ошибки новичков в погоне за экономией. Злополучный дом доводит Морозовых до развода, ведь беспощадная стройка обостряет проблемы, которые сглаживала обычная жизнь, и показывает супругам, что они давно перестали слышать друг друга. Сможет ли харизматичный судья разобраться в ситуации и помочь семье воссоединиться?

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Кадр из сериала "Улетный экипаж". Фото: Предоставлено СТС

На российских телеканалах зрителей ждут новые сезоны любимых проектов. Так, во втором сезоне комедийного сериала "Улетный экипаж", который стартует 3 декабря в 20:00 на СТС, пилоту Алексею Кулагину (Алексей Чадов) предстоит встретиться с президентом, спеть в караоке хиты российских звезд и сняться в клипе поп-звезды. Также в новых сериях авиакомпанию "Восторг-Авиа" и сотрудников аэропорта в лице Натальи Бардо, Макара Запорожского, Владимира Сычева, Юлии Топольницкой, Никиты Тарасова, Ксении Тепловой, Катрин Асси, Андрея Родных и Сергея Белова ждут привидения в старинном замке, разъяренные футбольные фанаты и сумасшедший кинорежиссер.

30 ноября на ТВ-3 стартует новый сезон проекта "Дневник экстрасенса" с Татьяной Лариной. Ясновидящая вернулась в проект с одной целью - на личном примере показать всем разведенным женщинам, как снова обрести счастье и отомстить обидчикам. Сама Татьяна Ларина рассталась со своим супругом Юлием Миткевичем-Далецким в начале сентября.

Пятый канал начинает показ премьерных серий второго сезона сериала "Свои" (с 3 декабря в 23:15), который рассказывает о сотрудниках межведомственной рабочей группы, объединившей лучших экспертов из различных структур: судмедэксперта, программиста, криминалиста, специалиста по внедрению, следователя, и даже... экстрассенса. В новом сезоне "Своих" снялись актеры Дмитрий Козельский, Вероника Норина, Игорь Лепихин, Ирина Горячева, Степан Бекетов, Ярослав Воронцов, Олег Жилин, Анна Лапина, Полина Ястребова, Эдуард Песков и другие. Первые серии любимого сериала, которые увидят зрители - это "Роковая ночь" и "Чемодан смерти".

3 декабря выходит долгожданное продолжение сериала "Полицейский с Рублевки". В этом году новые эпизоды будут доступны только для подписчиков ТНТ-PREMIER. В позапрошлом сезоне барвихинские менты "гастролировали" в московском районе Бескудниково. Испытав на себе все тяготы и лишения простой столичной жизни, они вернулись на Рублевку, но оказалось, что и здесь теперь жизнь не сахар. На территории самого богатого поселка России орудует пироманьяк, превращающий все вокруг в пепел. Ловить преступника будут одновременно две независимые следственные группы. В первой - грезящий генеральскими погонами Яковлев и, начитавшийся Шерлока Холмса, Мухич. Во второй - Григорий Измайлов и Алиса Рыбкина.

Давайте повторим?

Канал ТНТ4 сообщил, что он "уходит в недельный запой". Так анонсируется премьера - трагикомедия "Пьяная фирма", которая выйдет в эфир 3 декабря в 22:00. Зрители помнят показ этого сериала на ТНТ, и вот теперь проект идет "вторым экраном". Михаил Ефремов, Иван Макаревич, Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Александр Петров, Виктория Исакова, Марат Башаров, Юрий Колокольников, Евгений Цыганов и еще десятки звездных артистов повеселят зрителя в истории про доктора Штучного, который виртуозно выводит людей из запоев.