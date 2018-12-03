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03.12.2018 00:20
Рубрика: В мире

Иностранцы-нарушители задержаны на военной базе в Швеции

Двое посторонних были задержаны в ночь на воскресенье на военной базе в Швеции. Речь идет о базе ВМФ, расположенной близ Стокгольма на острове Муске.

В сообщении вооруженных сил Швеции говорится о том, что для задержания нарушителей был произведен предупредительный выстрел, а сами посторонние были остановлены охраной в соответствии с положениями закона о защите.

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Уточняется, что инцидент произошел в три часа ночи, пишет РИА Новости. Задержанные переданы полиции. За нахождение без разрешения на охраняемом объекте им грозят тюремный срок либо штраф.

По данным шведской газеты Expressen, которая ссылается на военный источник, оба нарушителя являются иностранцами или иностранными гражданами.

База острове Муске была открыта с 1969 года. В 2005 году, согласно решению правительства, основная деятельность на ней начала постепенно сворачиваться и переводиться в Карлскруну на юге Швеции. Сейчас база частично используется ВМФ Швеции для технического осмотра судов, но имеются также и планы по расширению деятельности на ней.

В мире Европа Швеция
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