Испытания МиГ-35 должны завершиться в 2019 году, а сборка предсерийных машин полным ходом идет в Луховицах. Об этом журналистам сообщил гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Впервые в России МиГ-35 представили на авиасалоне МАКС-2017, и сделали это очень эффектно. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Он также заявил о том, что в настоящий момент переговоры о поставках МиГ-35 ведутся со всеми странами, эксплуатирующими МиГ-29. И это вполне логично. Многофункциональный легкий истребитель, получивший имя МиГ-35, изначально создавался для экспортных поставок. А точнее, для продажи в Индию. Самолет участвовал в многолетнем и многострадальном тендере, объявленном этой страной, чтобы выбрать машину, способную закрыть потребности ВВС в легких истребителях.

Однако в 2011 году министерство обороны Индии заявило, что выбирает французский Rafale, что привело к череде скандалов, не утихших до сих пор. Многие журналисты и эксперты в области военно-технического сотрудничества открыто обвинили правительственных чиновников, принимавших решение по тендеру, в коррупции. Дело в том, что Россия предлагала более выгодные условия, и наш истребитель в ходе тестовых полетов демонстрировал лучшие показатели по сравнению с французским.

Как бы то ни было, МиГ-35 в Лету не канул. Более того, за минувшие годы его значительно усовершенствовали. Интерес к истребителю проявило и наше минобороны. МиГ-35 демонстрируется на всех международных авиасалонах, и, стоит отметить, интерес к нему растет.

МиГ-35 внешне почти ничем не отличается от широко известного в мире МиГ-29 и представляет собой дальнейшее развитие самолетов МиГ-29СМТ и корабельных МиГ-29К/КУБ.

Разработка МиГ-35 основывалась на заделе, полученном при выполнении программы многофункционального истребителя, которая велась в период с 2000 по 2009 год в Инженерном центре РСК "МиГ" - "ОКБ им. А.И. Микояна".

Истребитель сможет наносить уничтожающий удар по выбранной цели в воздухе, на земле и на воде, одновременно отстреливаясь от вражеских ракет

Сейчас на МиГ-35 в качестве бортовой РЛС используется "Жук-М". Новейший радар и цифровая система обработки информации позволяют истребителю сопровождать в автоматическом режиме тридцать целей и одновременно атаковать шесть. Дальность работы радара достигает 160 километров.

Впрочем, по словам Ильи Тарасенко, скоро должны начаться испытания истребителя, имеющего радар с активной фазированной решеткой - АФАР. Поскольку мировым трендом сейчас является именно АФАР, то потенциальным инозаказчикам будут предлагаться истребители именно с таким радаром.

МиГ-35 - первый отечественный истребитель, оснащаемый комплексом активной защиты. На борту находится специальное оптико-электронное оборудование, предупреждающее летчика о ракетных атаках, а в систему вооружений в перспективе войдут противоракеты. При этом отражение вражеских атак ракетами "воздух-воздух" никак не повлияют на выполнение основной задачи. То есть истребитель сможет наносить уничтожающий удар по выбранной цели в воздухе, на земле и на воде, одновременно отстреливаясь от вражеских ракет. Специальное покрытие, являющееся российским ноу-хау, заметно снижает радиолокационную заметность самолета. Так что, имея классические формы, МиГ-35 в небе становится почти невидимым для радаров противника.

Еще МиГ-29 нарекли воздушным солдатом. Он неприхотлив в обслуживании и грозен в бою. МиГ-35, унаследовав лучшие характеристики своего предшественника, поднялся на новый уровень.

Истребитель способен обеспечить господство в воздухе. Он не только перехватывает практически все средства воздушного нападения, но и способен наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях.

Открытая архитектура бортового радиоэлектронного оборудования позволяет по требованию заказчика устанавливать на самолете новое оборудование и вооружение как российского, так и иностранного производства. Так что у МиГ-35 есть все шансы стать одним из лучших и востребованных истребителей на ближайшие десятилетия.