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03.12.2018 12:01
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

Полисы берут под крышу

Текст: Ольга Туманова
В 2018 году в России появился закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что в силу он вступит лишь в середине следующего года страховщики и регионы готовятся к нему уже сейчас. Важно, что для граждан страхование останется добровольным. В ходе доработки из законопроекта исчезла самая резонансная норма о том, что люди, не заключившие договор страхования, в случае чего смогут получить от государства новую квартиру или дом лишь на условиях социального найма.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Программы страхования жилья будут разрабатывать и утверждать регионы. По замыслу авторов закона, именно такая схема позволит обеспечить обьединение бюджетных средств и страховых выплат по договорам страхования. Сейчас в случае ЧП регионам приходится просить помощи из федерального бюджета. Но на то, чтобы ее получить, нужно время. Если у субъекта нет резервных фондов и подходящего жилья - довольно распространенная ситуация, требуется сначала собрать всю информацию от пострадавших и обработать ее, потом обратиться в Минфин для выделения денег на строительство жилья и размещение людей.

Граждане после вступления нового закона в силу смогут сами решать, участвовать в региональных программах или нет. Застраховавшие жилье в случае чрезвычайной ситуации смогут претендовать как на компенсацию от страховой компании, так и на финансовую помощь государства. В законе подчеркивается, что получение такой помощи не будет основанием для отказа в выплате страховки или уменьшения суммы.

Ущерб будут возмещать исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (ее утверждает Минстрой). Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, человек будет выбирать: получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона. Те, кто жилье не застраховал, смогут рассчитывать только на помощь государства.

Также благодаря новому закону в России будет создана автоматизированная информационная система договоров страхования жилья. В нее планируется собирать информацию о договорах страхования и суммах возмещения по страховым случаям. Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет Всероссийский союз страховщиков.

Сегодня в Москве, где уже не первый год действует страхование жилья по схеме, похожей на ту, которая заложена в новый закон, договорами охвачено около 50 процентов квартир, в регионах этот показатель составляет всего несколько процентов. Страховщики и власти надеются, что когда закон заработает в полную силу, доля застрахованного жилья в России увеличится.

Чаще всего жилье в России страдает от пожаров и стихийных бедствий. При этом охват страхованием частных домов почти в половине регионов не превышает 10 процентов, в том числе почти в 20 регионах составляет менее 1 процента. В числе регионов с наименьшей долей застрахованного жилья в основном территории, где чаще всего происходят стихийные бедствия.

Экономика Финансы Рынок страхования
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