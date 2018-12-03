Минск: О чем напоминают игрушки из детства старших поколений

"Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу - потому что он хороший". Эти забавные строки Агнии Барто знают и сегодня взрослые и дети в Союзном государстве. А чтобы воскресить в памяти поколений любимые игрушки XX века, в белорусской столице в ближайший четверг, 6 декабря, приглашает всех неравнодушных выставка "Лучшие игрушки СССР" в Гостиной Владислава Голубка.

В экспозиции будут представлены игрушки, которые были собраны в течение десятилетий группой коллекционеров, сообщили БЕЛТА в Национальном историческом музее. "Вспоминая о детстве, каждый из нас может с легкостью назвать свою любимую игрушку - куклу, плюшевого мишку, машинку. Они многократно совершали "круговорот смены хозяина", выдерживали испытание водой, огнем и детской любознательностью, но, как ни странно, жили долго и передавались по наследству. И любили их безмерно, а кто-то, возможно, до сих пор хранит безухого мишку или потертую машинку, подаренную любимой бабушкой", - рассказали в музее.

На выставке представлены даже педальные машины, которые считались особой роскошью. Любой мальчуган мечтал прокатиться на таком автомобиле. Внушительные габариты, рабочие фары, рулевое управление, открывающийся капот и багажник. Да и скорость он развивал достаточно неплохую, особенно на наклонной поверхности.

Доставят радостные воспоминания автомобили и поменьше - машины с откидным кузовом, которые приходилось таскать на веревочке, а также любимые металлические модели настоящих машин. У некоторых из них открывался и багажник, и капот. Такие машины нередко взрослые покупали для себя, их хранили за стеклом, а детям выдавали только по праздникам.

Мотороллер, лошадки-качалки, двух- и трехколесные велосипеды, железные танки, оловянные солдатики и самолетики, луноход и космолет - тоже любимые игрушки прошлого века. Они пользовались невероятным успехом у детворы, ребята менялись солдатиками, создавали свою армию, устраивали настоящие бои.

А самым желанным подарком для девочек всегда была кукла. Для нее можно было сшить красивое платье на игрушечной швейной машинке или с комфортом обустроить миниатюрной мебелью кукольный дом. Конечно, точеных красавиц с фарфоровыми лицами среди них не встретишь, зато пластмасса или резина была сделана "на века". Да и куклы были похожи на кукол, а не на уродцев с перекошенными лицами.

А как не вспомнить о елочных украшениях. Они стали настоящими раритетами. Шары, космонавты, звезды, сосульки, фигурки сказочных персонажей или зверьков и сегодня украшают новогодние елки во многих домах.

Всевозможные матрешки, чебурашки были на пике популярности в те годы. "Крошечные пупсы, неваляшки всех видов и размеров - все они были спутниками не одного поколения советских девочек", - напомнили в музее. В дополнение к куклам прилагались и наборы детской посуды: миниатюрные чашечки, тарелочки и даже ложки с вилками. И хотя дизайн их был ординарным, зато они были надежными, передавались по наследству и оставались любимыми на долгие годы.

Кстати, юла тоже являлась символом прошедшего времени. Скачущие лошадки, летящие снежинки проявлялись в ней при вращении. У многих дома на полках или в ящиках до сих пор хранятся напоминания о беззаботном и радостном детстве.

Увлекал детвору и конструктор: конечно, до современного Лего ему, как до Луны, но, тем не менее, он развивал фантазию и формировал навыки у юных изобретателей. Молодые мастера соединяли детали из нескольких комплектов и собирали паровозы, вертолеты и машины. Ребята постарше играли в "Менеджера" и становились владельцами "заводов, газет, пароходов", не оставался без внимания и "морской бой", и даже первый боулинг.

Кстати, на выставке будут и развивающие игры: "За рулем", викторина "Чудо Огонек", "Радиоконструктор", наборы "Строитель" и "Столяр", "Кондитер" и "Хозяюшка", спортивные настольные игры и музыкальные инструменты.

Правда, признаются организаторы ретро-салона, у детей в минувшем столетии не было компьютеров, мобильных телефонов и других современных радостей. Но мир игрушки и сегодня - это "трогательные воспоминания нескольких поколений жителей большой страны".

Целая эпоха закончилась, а память о ней еще будет жить долго, с ноткой естественной ностальгии говорят устроители вернисажа, который приглашает детей и взрослых "на огонек" до 3 февраля наступающего года.