МВД разгрузит участковых от лишней работы и бумажной волокиты

Министерство внутренних дел России озаботилось чрезмерной загруженностью участковых уполномоченных полиции. Правоведы министерства разработали проект приказа, который, как ожидается, должен помочь снизить нагрузку на участковых.

Документ называется "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности". В настоящее время он опубликован для общественного обсуждения.

Отмечается, что необходимость разработки документа связана в том числе с дефицитом кадров. Эффект от приказа, по задумке разработчиков, участковые должны почувствовать весной будущего года. Планируемый срок вступления приказа в силу - май 2019 года.

"Основной функцией участкового уполномоченного является проведение профилактической работы на обслуживаемом административном участке. Вместе с тем меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", - говорится в проекте приказа.

Кроме того, отметили в МВД, не удалось искоренить практику чрезмерного отвлечения участковых от исполнения функциональных обязанностей. Их нередко привлекают для решения оперативно-служебных задач на "чужой" территории.

Полицейские предлагают впредь не привлекать участковых к проверкам по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, с них могут снять обязанность по проверке заявлений, не относящихся к компетенции полиции, а также по отработке сообщений о совершении преступлений и административных правонарушений, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков.

Еще одна мера, которая должна разгрузить участковых, касается документооборота. Основная часть работы сегодняшних "придомовых" полицейских уходит на бумажную волокиту. В МВД намерены "перевести документооборот участковых и их руководителей в электронный формат в рамках использования модуля "участковый".