МВД разгрузит участковых от лишней работы и бумажной волокиты

Документ называется "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности". В настоящее время он опубликован для общественного обсуждения.
Отмечается, что необходимость разработки документа связана в том числе с дефицитом кадров. Эффект от приказа, по задумке разработчиков, участковые должны почувствовать весной будущего года. Планируемый срок вступления приказа в силу - май 2019 года.
"Основной функцией участкового уполномоченного является проведение профилактической работы на обслуживаемом административном участке. Вместе с тем меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", - говорится в проекте приказа.
Кроме того, отметили в МВД, не удалось искоренить практику чрезмерного отвлечения участковых от исполнения функциональных обязанностей. Их нередко привлекают для решения оперативно-служебных задач на "чужой" территории.
Полицейские предлагают впредь не привлекать участковых к проверкам по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, с них могут снять обязанность по проверке заявлений, не относящихся к компетенции полиции, а также по отработке сообщений о совершении преступлений и административных правонарушений, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков.
Еще одна мера, которая должна разгрузить участковых, касается документооборота. Основная часть работы сегодняшних "придомовых" полицейских уходит на бумажную волокиту. В МВД намерены "перевести документооборот участковых и их руководителей в электронный формат в рамках использования модуля "участковый".