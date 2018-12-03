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03.12.2018 12:25
Рубрика: Власть

МВД разгрузит участковых от лишней работы и бумажной волокиты

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел России озаботилось чрезмерной загруженностью участковых уполномоченных полиции. Правоведы министерства разработали проект приказа, который, как ожидается, должен помочь снизить нагрузку на участковых.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Документ называется "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности". В настоящее время он опубликован для общественного обсуждения.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Отмечается, что необходимость разработки документа связана в том числе с дефицитом кадров. Эффект от приказа, по задумке разработчиков, участковые должны почувствовать весной будущего года. Планируемый срок вступления приказа в силу - май 2019 года.

"Основной функцией участкового уполномоченного является проведение профилактической работы на обслуживаемом административном участке. Вместе с тем меры, принимаемые по повышению эффективности деятельности участковых, кардинального улучшения не приносят. Избыточная нагрузка влечет отток кадров и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", - говорится в проекте приказа.

Кроме того, отметили в МВД, не удалось искоренить практику чрезмерного отвлечения участковых от исполнения функциональных обязанностей. Их нередко привлекают для решения оперативно-служебных задач на "чужой" территории.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Полицейские предлагают впредь не привлекать участковых к проверкам по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, с них могут снять обязанность по проверке заявлений, не относящихся к компетенции полиции, а также по отработке сообщений о совершении преступлений и административных правонарушений, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков.

Еще одна мера, которая должна разгрузить участковых, касается документооборота. Основная часть работы сегодняшних "придомовых" полицейских уходит на бумажную волокиту. В МВД намерены "перевести документооборот участковых и их руководителей в электронный формат в рамках использования модуля "участковый".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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