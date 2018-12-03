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Рубрика: Легковые авто

Названы самые распространенные лифтбеки в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Самым распространенным лифтбеком в России стала Skoda Octavia (свыше 360 тысяч автомобилей). На втором месте в рейтинге расположилась Lada Granta (более 172 тысяч экземпляров). Замыкает тройку лидеров еще одна Skoda - Rapid (112 тысяч машин). Суммарно эти три модели занимают более 75% от всего количества лифтбеков в стране.

Также в топ-10 списка вошли: Chery Amulet (29,8 тысячи штук), Skoda Superb (25,7 тысячи штук), Opel Vectra (18,7 тысячи штук), Mazda 6 (18,7 тысячи штук), Ford Scorpio (15,6 тысячи штук), Renault Laguna (15,2 тысячи штук) и Mitsubishi Carisma (14 тысяч штук).

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщает "Автостат", в России зарегистрировано 855,3 тысячи автомобилей в кузове "лифтбек" (на 1 июля 2018 года). Это составляет 2% от общего числа легковых машин, зарегистрированных в стране.

Ранее аналитики определили самые распространенные седаны в России. В нашей стране официально зарегистрировано порядка 19 млн автомобилей с таким типом кузова. На первом месте оказалась Lada 2107. Далее идут "шестерка" , "десятка", "пятерка" и "девяносто девятая".

Среди универсалов также лидирует продукция АвтоВАЗа. В топ-3 попали Lada 2104, Kalina и Largus.

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#Lada #Renault #Skoda #Ford