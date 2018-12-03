Необычные испытания новой снайперской винтовки СВЧ сняли на видео

Новое оружие калибра 7,62 проверили на точность, кучность и пробиваемость. Сравнили его и с модернизированной винтовкой Драгунова.

Протестировать винтовку взялся военкор, ведущий проекта WarGonzo Семен Пегов. Испытания проходили не в привычных полевых условиях, а в павильоне концерна.

Впервые взяв в руки СВЧ, журналист без особых усилий поразил три мишени.

Затем он выяснил, насколько кучно стреляет винтовка. Эксперт произвел пять выстрелов. Четыре пули легли максимально близко друг к другу. Причем одна даже вошла в предыдущее отверстие. И только один патрон ушел в "молоко" из-за того, что у Семена Пегова дернулась рука из-за отдачи.

Допустимые параметры кучности ( 3 сантиметра на 100 метров) СВЧ подтвердила.

Наконец, ведущий решил сравнить пробивные способности нового оружия с СВД. В качестве мишени выбрали рулон минеральной ваты. Его примерная толщина 50 сантиметров. Зарядили винтовку охотничьими патронами экспансивного действия.

СВЧ без труда прошила рулона утеплителя. Впрочем, и СВД справилась с этой задачей.

Справка "РГ"

За основу полуавтоматической СВЧ взят малогабаритный автомат Драгунова. Этот образец пролежал 40 лет в запасниках оружейного музея. Главное отличие новой винтовки от СВД и АК в том, что силовым элементом является верх, а не низ коробки. На стальной гардине размещен прицел, а с обратной стороны направляющие для затвора. Оружие оснащено удобным двусторонним предохранителем под большой палец.

Если внешний вид и эргономика винтовки существенно изменились, то принцип механизмов оставили прежний, от СВД. Именно они делали ее одной из самых надежных снайперских винтовок в мире. Вес СВЧ - 4,5 кг, длинна - 1080 мм, длина ствола - 560 мм. Магазин - 10 патронов.