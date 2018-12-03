Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски

Полиция и СБУ провели обыски в кафедральном соборе Овручской епархии Украинской православной церкви под Житомиром. Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на настоятеля храма.

"С 11:00 и до вечера искали печатную продукцию с призывами к разжиганию религиозной розни, - рассказал отец Андрей. - Я даже не знаю, что они пришли искать - террористическую литературу, производство наркотиков или атомное оружие. А что же еще может быть в церкви?".

По словам священника, постановление суда следователи начали зачитывать прямо во время богослужения, при этом людей не впускали и не выпускали из церкви.

Основанием для судебного решения об обыске и изъятии литературы и цифровых носителей якобы стала "поступившая в органы госбезопасности информация от патриотически настроенных сил".

Обыски прошли сегодня также в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе и в домах нескольких священников.