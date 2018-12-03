Путин не собирается пока говорить с Порошенко

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует общаться с украинским лидером Петром Порошенко. Не говорили лидеры и после инцидента с нарушением украинскими кораблями госграницы РФ.

"Действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было", - подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы Украины о том, что российская сторона пока что не ответила на запрос разговора на высшем уровне в любом формате.

"В настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", - сообщил Песков.

На вопрос о том, насколько необходима сейчас встреча в "нормандском формате", представитель Кремля напомнил, что "нормандский формат занимается вопросами минских договоренностей". "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - заметил он.