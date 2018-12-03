Редкий МиГ-25РБ и модернизированный Су-24М2 засветились в Сирии

Самые мощные ударные самолеты ВВС Сирии - модернизированные Су-24М2 и МиГ-25РБ базируются вместе на авиабазе Т-4. В Сети появилась фотография, сделанная на этом военном объекте, который находится неподалеку от знаменитой Пальмиры.

Very interesting video shared by @MathieuMorant taken at the T4 AB shows the SyAAF 3512 Su-24M2 taxiing after landing.

The more interesting is to see a SyAAF MiG-25RB parking at the test plot infront of the maintenance hangars!!!

Is SyAAF maintaining its Foxbats?!!? pic.twitter.com/dGgCEorJUO — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) 28 ноября 2018 г.

В настоящее время бомбардировщики "Сухого" прошли модернизацию, в ходе которой на них смонтировали более совершенное электронное оборудование. Данное обновление позволяет самолетам, прозванным "грузовиками с бомбами", эффективно применять как неуправляемые средства поражения, так и высокоточные корректируемые боеприпасы.

Су-24М2 неоднократно были задействованы в ударах по живой силе и технике бандитских формирований. Как правило, противник нес очень значительные потери.

МиГ-25РБ считаются в Сирии достаточно редким самолетом. По данным военных экспертов, еще три года назад в ВВС этой страны насчитывалось всего 6 машин этой разведывательно-бомбардировочной модификации. Правда, нет точных данных, в каком состоянии сейчас находятся уникальные скоростные самолеты-ветераны и сколько из них могут выполнять боевые задачи.