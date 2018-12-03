Что ждет москвичей на акции "День без турникетов"

В Москве с 6 по 8 декабря вновь пройдет акция "День без турникетов". На этот раз для москвичей и гостей столицы откроются двери 35 инновационных площадок. У горожан появится возможность узнать, как делают беспилотники, для чего нужны наночастицы и где применяют аэрокосмические технологии.

Желающих посетить акцию всегда много, поэтому нужно заранее выбрать одну из 35 площадок и зарегистрироваться на экскурсию. К примеру, гости детского технопарка, который расположен на базе Московского политеха, смогут узнать об аэрокосмической инженерии. Там покажут множество видов беспилотников, а на интерактивном мастер-классе можно будет создать собственный дизайн транспорта. Еще в одном технопарке - "Слава" высокотехнологичные предприятия расскажут, как разрабатываются лекарства и средства медицинского назначения.

По словам заммэра Москвы Натальи, закрытые столичные предприятия благодаря акции рассказывают о технологичных отраслях и делятся своим опытом. К тому же, у москвичей есть уникальная возможность не только познакомиться с новейшими разработками, но и попробовать себя в новых профессиях.

Напомним, акция "День без турникетов" стартовала в 2012 году. В ней тогда приняли участие всего восемь предприятий, но их захотели посетить почти 600 человек. С каждым годом к акции присоединялось все больше предприятий и сейчас уже порядка 100 инновационных производств открывают свои двери для москвичей.