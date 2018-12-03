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03.12.2018,  
17:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Противодронную версию "Панциря" испытают в декабре

Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" планируют завершить к январю 2019 года. Ракета предназначена для борьбы с беспилотниками.

Фото: YouTube
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Данная информация появилась на сайте госзакупок. Там размещен тендер на "проведение летных испытаний зенитной управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М". Оговаривается и окончательный срок - до конца нынешнего года. А приемочные испытания комплекса должны закончиться к концу декабря 2019-го.

О том что компания "Высокоточные комплексы" разрабатывает новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса, "Интерфаксу" уже сообщал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов. По его словам, модернизированный "Панцирь-С1М" сможет бороться с беспилотниками. Радиус его действия - от 20 до 30 километров. Министерство обороны России ранее сообщало о десяти атаках на российские военные объекты в Сирии с помощью беспилотников. Все атаки удалось отразить, в том числе и благодаря "Панцирю-С".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в состоянии прикрыть гражданские и военные объекты от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Он может действовать круглосуточно, при любой погоде и радиоэлектронной обстановке.

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