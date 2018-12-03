В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей

На юго-востоке Москве у прохожего отобрали сумку, в которой было 40 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел на Волгоградском проспекте. Около дома № 97 к мужчине подошли незнакомцы, пугнули его выстрелом из травматического оружия и отобрали сумку. По неофициальным сведениям, в сумке могло находиться более 40 миллионов рублей.

Есть сведения, что нападавшие скрылись на Mercedes. На Волгоградском проспекте работает следственно-оперативная группа, ведется розыск преступников.

