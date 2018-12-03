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03.12.2018 12:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Временное потепление сменится заморозками в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На наступившей рабочей неделе снежная оттепель вновь сменится морозами к концу недели. При этом синоптики предупреждают, что за неделю в столице может выпасть до 30 процентов месячной нормы осадков.

"В атмосферных процессах грядут существенные изменения, будет развиваться так называемый восточный процесс... из акватории Атлантического океана в центр европейской России будет поступать теплый влажный воздух, поэтому морозы отступят", - отметил специалист центра погоды "Фобос" в беседе с агентством "Москва".

Фото: depositphotos.com
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По прогнозам метеорологов, пик потепления придется на среду, 5 декабря. В этот день столбики термометров поднимутся до положительных значений - от 0 до плюс 2. Потепление будет сопровождаться такими явлениями как мокрый снег и гололедица.

Зато ближе к выходным москвичей и жителей Подмосковья ожидают морозы до 11 градусов. "В ночь на субботу мороз окрепнет до 10-11 градусов ниже ноля", - сообщила "РИА Новости" главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом, по предварительным прогнозам синоптиков, в течение первой половины недели атмосферное давление не будет сильно отличаться от средних многолетних значений и только ближе к выходным понизится до значений ниже нормы.

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