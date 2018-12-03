Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Чите

Вернуться обратно в аэропорт из-за технической неисправности пришлось двухмоторному пассажирскому самолету L-410, который в понедельник вылетел из Читы в поселок Газимурский Завод Забайкальского края.

На борту воздушного судна находились 13 человек.

"Самолет благополучно совершил посадку, никто из 11 пассажиров и двух пилотов не пострадал", - сообщил представитель аэропорта "Чита" агентству "Интерфакс".

Решение об экстренном приземлении командир экипажа принял из-за резкого падения масла в двигателе.