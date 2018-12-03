Мать и двое детей погибли в ночном пожаре в Хабаровском крае

Ночью 3 декабря в одном из частных домов села Большая Картель Хабаровского края случился пожар. В огне погибли три человека.

"В момент происшествия в доме были мать и двое детей девяти и 11 лет. Отец находился на дежурстве", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На место происшествия отправились подразделения военизированной пожарной части и краевого отряда противопожарной службы. К моменту их прибытия пламя полностью охватило деревянный дом и пристройку к нему. Спасти членов семьи, оказавшихся внутри, уже не удалось.

На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание понадобилось около четырех часов.

Причины пожара и виновный устанавливаются. По предварительной версии, несчастный случай мог произойти из-за того, что ночью в пристройке оставили включенный электрообогреватель.