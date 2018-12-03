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03.12.2018 06:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать и двое детей погибли в ночном пожаре в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Ночью 3 декабря в одном из частных домов села Большая Картель Хабаровского края случился пожар. В огне погибли три человека.

"В момент происшествия в доме были мать и двое детей девяти и 11 лет. Отец находился на дежурстве", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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На место происшествия отправились подразделения военизированной пожарной части и краевого отряда противопожарной службы. К моменту их прибытия пламя полностью охватило деревянный дом и пристройку к нему. Спасти членов семьи, оказавшихся внутри, уже не удалось.

На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание понадобилось около четырех часов.

Причины пожара и виновный устанавливаются. По предварительной версии, несчастный случай мог произойти из-за того, что ночью в пристройке оставили включенный электрообогреватель.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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