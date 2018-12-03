Нижегородский СК проверит информацию об угрозе коллекторов убить детей

Следователи Нижегородской области проверят информацию об угрозах коллекторов убить детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

30 ноября на местном телеканале показали сюжет, в котором рассказывалось о том, что коллекторы угрожают двум сестрам убить их детей за долги в микрофинансовой организации, при этом деньги задолжала мать девушек. В сюжете говорится, что пострадавшие с ней не общались и о долгах не знали.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, после чего будет принято процессуальное решение.