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03.12.2018 15:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В Башкирии сотрудники Института развития образования РБ просят не назначать на пост ректора заведения экс-министра образования Гульназ Шафикову, которая ранее опубликовала пост в Instagram с грамматическими ошибками. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в учреждении.

Фото: Depositphotos.com
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По поводу возможного назначения Шафиковой в институте сегодня утром прошло внеочередное собрание коллектива, на котором присутствовало около 70 процентов сотрудников. По итогам было принято обращение к правительству и министерству образования с протестом против назначения бывшего министра на любую должность в институте, так как она "дискредитировала себя как руководитель и специалист".

В частности, коллектив опасается, что это назначение может усугубить ситуацию в образовательной сфере региона и разрушить Институт развития образования с 85-летней историей.

В резолюции собрания (имеется в распоряжении редакции) отмечается: "Считать речевую безграмотность и плагиат, в которых уличили Шафикову, порочащими честь и достоинство руководителя министерства образования и доктора наук".

Между тем сегодня стало известно об отставке Гульназ Шафиковой с поста министра образования республики. В пресс-службе главы региона уточнили, что чиновница написала заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы регионального министерства образования назначен Айбулат Хажин.

Напомним, что Гульназ Шафикова прославилась после того, как опубликовала в соцсети пост с несколькими ошибками сразу:  "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года - 2018". После того, как чиновнице указали на проблемы с грамматикой, она удалила запись со своей страницы, а потом написала новый, в котором назвала тот инцидент экспериментом.

Через некоторое время журналистка Елена Садыкова публично обвинила чиновницу в плагиате: якобы она использовала ее текст, не дав ссылки на автора.

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