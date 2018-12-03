В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся

В Северной Осетии ввели план "Перехват" - правоохранители разыскивают водителя, сбившего на пешеходном переходе сотрудника полиции.

Инцидент произошел сегодня около шести часов вечера. Как сообщили в МВД республики, водитель, личность которого пока устанавливается, на серебристой иномарке, предположительно, внедорожнике Toyota наехал на стража правопорядка у мемориала Барбашово поле.

Полицейский в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся, сейчас ориентировка на его автомобиль передана всем наружным службам полиции.

Пострадавшего доставили в республиканскую клиническую больницу, о его самочувствии пока не сообщается.