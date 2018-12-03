СК назвал предварительную причину авиакатастрофы в НАО

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе могла стать ошибка пилотирования, сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, 28 ноября в Ненецком автономном округе недалеко от аэродрома Пижма упал вертолет, на борту которого находились шесть человек.

Командир экипажа, опытный пилот, который находился за штурвалом, погиб. Пять членов экипажа госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.