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03.12.2018 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нарьян-Маре задержали похитителей пуха из птичьих гнезд

Текст: Марина Ледяева (Нарьян-Мар)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Нарьян-Маре оперативники задержали двоих предпринимателей, которые на территории природного заказника незаконно собирали пух из птичьих гнезд. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, мужчина с сыном специально прибыли в поселок на острове у побережья Ненецкого округа для сбора птичьего пуха. В тех местах гнездятся гага обыкновенная, занесенная в Красную книгу России, и белощекая казарка. С помощью двоих местных жителей дельцы за две недели насобирали 130 килограммов пуха из нескольких тысяч гнезд на 15 миллионов рублей.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- По заключению специалистов института географии Российской академии наук, это происходило в период гнездования, что могло привести к гибели значительной части кладок и препятствовало воспроизводству популяции птиц, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Собранный пух правонарушители собирались очистить от мусора, просушить с помощью специального оборудования и продать московской компании по производству одежды.

Гагачий пух считается лучшим естественным утеплителем в мире. Ради него на этих птиц велась активная охота, но создание заказников позволило сохранить популяцию.

В отношении похитителей пуха возбудили уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий с причинением значительного ущерба. Подследственным грозит наказание в виде крупного штрафа, обязательных или исправительных работ.

В пресс-службе УМВД России по Ненецкому округу "РГ" пояснили, что это первое уголовное дело, связанное с кражей птичьего пуха, за обозримый период времени.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
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