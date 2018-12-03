В Петербурге появилась мобильная бригада для помощи людям с ВИЧ

В Петербурге запущен первый в стране проект мобильной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. Помощь будут оказывать тем, кто не может доехать до поликлиники, сообщает ОТР.

В мобильных бригадах дежурят разные специалисты. Так, осмотр пациента будет проводить врач-инфекционист, медсестра сможет брать на дому анализы. В полномочия соцработника будет входить доставка препаратов, для этого пациент должен будет оформить доверенность.

С пациентом и его близкими сможет пообщаться психолог.

Услуги мобильной бригады для пациентов бесплатны, специалисты дважды в неделю посещают ВИЧ-инфицированных по направлениям СПИД-центра, также граждане в случае необходимости могут сами вызвать помощь.